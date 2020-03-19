Авіакомпанія Lufthansa через коронавірус скорочує 95% рейсів
Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.
У вказаний період із 763 літаків авіакомпанії 700 залишатимуться на землі. Міжнародні рейси виконуватимуться лише з головного хаба компанії - Франкфурта-на-Майні, а також тричі на тиждень з Цюриха.
З Мюнхена вилітатимуть тільки регіональні рейси авіакомпанії Lufthansa CityLine.
"Поширення вірусу поставило всю світову економіку та нашу компанію в безпрецедентне надзвичайне становище. Наслідки наразі невідомі. Чим довше триває ця криза, тим більше шансів на те, що майбутнє авіації не може бути гарантоване без державної допомоги", - сказав гендиректор компанії Карстен Шпор.
У компанії також повідомили, що акціонери повинні відмовитися від дивідендів за 2019 рік, а Рада директорів цього року відмовиться від 20 відсотків базової зарплати.
Нагадаємо, Німеччина запровадила прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.
Громадян не з країн ЄС на кордоні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.
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