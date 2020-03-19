Авіакомпанія Lufthansa через коронавірус скорочує 95% рейсів

Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

У вказаний період із 763 літаків авіакомпанії 700 залишатимуться на землі. Міжнародні рейси виконуватимуться лише з головного хаба компанії - Франкфурта-на-Майні, а також тричі на тиждень з Цюриха.

З Мюнхена вилітатимуть тільки регіональні рейси авіакомпанії Lufthansa CityLine.

"Поширення вірусу поставило всю світову економіку та нашу компанію в безпрецедентне надзвичайне становище. Наслідки наразі невідомі. Чим довше триває ця криза, тим більше шансів на те, що майбутнє авіації не може бути гарантоване без державної допомоги", - сказав гендиректор компанії Карстен Шпор.

У компанії також повідомили, що акціонери повинні відмовитися від дивідендів за 2019 рік, а Рада директорів цього року відмовиться від 20 відсотків базової зарплати.

Нагадаємо, Німеччина запровадила прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

Громадян не з країн ЄС на кордоні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.

Європейська правда