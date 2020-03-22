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Митниця оголосила список ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ

Неділя, 22 березня 2020, 13:00
 

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

Про це повідомляється на сторінці Митної служби у Facebook.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

  • тести для діагностики Covid-19
  • апарати штучної вентиляції легенів
  • фібробронхоскопи
  • дозатори кисню зі зволожувачами
  • рентгенівські пересувні апарати
  • парацетамол
  • інсулін
  • лідокаїн
  • фуросемід
  • дезінфекційні засоби
  • респіратори
  • ларингоскопи
  • шприци
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидині
  • етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

Нагадуємо:

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.

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Держмитслужба

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