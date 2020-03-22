Митниця оголосила список ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ
Неділя, 22 березня 2020, 13:00
Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.
Про це повідомляється на сторінці Митної служби у Facebook.
У цьому переліку, зокрема, є такі:
- тести для діагностики Covid-19
- апарати штучної вентиляції легенів
- фібробронхоскопи
- дозатори кисню зі зволожувачами
- рентгенівські пересувні апарати
- парацетамол
- інсулін
- лідокаїн
- фуросемід
- дезінфекційні засоби
- респіратори
- ларингоскопи
- шприци
- каталки
- антисептики на хлоргексидині
- етанолові розчини
Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.
Нагадуємо:
Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.
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