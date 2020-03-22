Митниця оголосила список ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

Про це повідомляється на сторінці Митної служби у Facebook.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

тести для діагностики Covid-19

апарати штучної вентиляції легенів

фібробронхоскопи

дозатори кисню зі зволожувачами

рентгенівські пересувні апарати

парацетамол

інсулін

лідокаїн

фуросемід

дезінфекційні засоби

респіратори

ларингоскопи

шприци

каталки

антисептики на хлоргексидині

етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

Нагадуємо:

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.