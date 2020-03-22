Dragon Capital купить київський бізнес-центр 101 Tower
Dragon Capital планує отримати контроль в компанії Сур Rose Holding Limited, яка володіє ТОВ "Еврожитлогруп", а то, у свою чергу, орендує ділянку, де розміщений бізнес-центр.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення АМКУ.
Згідно з повідомленням, угода повинна забезпечити Dragon Capital перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії Сур Rose Holding Limited.
Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited на опосередковане придбання через компанію 101 Limited (обидві - Нікосія, Кіпр - ЕП) акцій кіпрської компанії Сур Rose Holding Limited.
Нагадуємо:
Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited придбати акції "Ідея Банку". Dragon Capital отримав дозвіл на покупку акцій, "яка забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua