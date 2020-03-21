Через карантин споживання електроенергії може зменшитись на 8 відсотків

У березні прогнозується зменшення споживання на 8,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго

Також з моменту впровадження карантину 12 березня через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19 споживання електроенергії в Україні знизилося майже на 4%.

При цьому, окрім обмеження роботи великих споживачів спричинене карантинними заходами, зниженню споживання електроенергії сприяє тепла весняна погода.

"Середньодобова температура протягом 11-19 березня у 2020 році була на 1°С вище, ніж в аналогічний період 2019 року: 5,7°С проти 4,7°С. Разом з цим, середньодобове споживання в аналогічному періоді 2019 року було вищим майже на 7%", - йдеться у повідомленні.

Укренерго

Нагадуємо:

Україна у січні-лютому 2020 року збільшила виручку від експорту електроенергії на 30,1% (на 19,535 млн дол) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 84,382 млн дол, в т.ч. в лютому поставлено е/е на 42,425 млн дол.