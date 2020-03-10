Україна за 2 місяці збільшила виручку від експорту електроенергії майже на третину

Україна у січні-лютому 2020 року збільшила виручку від експорту електроенергії на 30,1% (на 19,535 млн дол) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 84,382 млн дол, в т.ч. в лютому поставлено е/е на 42,425 млн дол.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що в Угорщину за два місяці 2020 року поставлена електроенергія на $ 40,002 млн, Румунію - на $ 21,037 млн, Польщу - на $ 17,454 млн, інші країни - на $ 5,889 млн.

Крім того, Україна в січні-лютому імпортувала електроенергію на $ 57,251 млн (у лютому - на $ 31,29 млн), в тому числі з Росії - на $ 25,81 млн, Угорщини - на $ 19,229 млн, Білорусі - на $ 7,506 млн, інших країн - $ 4,706 млн.

Як повідомлялося, Україна в 2019 році збільшила виручку від експорту електроенергії на 14,1% (на $ 46,825 млн) у порівнянні з 2018 роком - до $ 378,767 млн, т.ч в Угорщину поставлено на $ 231,359 млн, Польщу - на $ 84,584 млн, Молдову - на $ 41,683 млн, інші країни - на $ 21,141 млн.

Крім того, Україна в 2019 році імпортувала електроенергію на $ 121,401 млн, у тому числі з Білорусі - на $ 43,115 млн, Словаччини - на $ 36,336 млн, Угорщини - на $ 26,485 млн, інших країн - $ 15,465 млн.

У натуральному вираженні Україна в 2019 році збільшила експорт електроенергії на 4,9% (на 303,6 млн кВт-год) в порівнянні з 2018 роком - до 6 млрд 469,3 млн кВт-год, а імпорт за підсумками минулого року склав 2 млрд 698,6 млн кВт-год.

Нагадуємо:

У листопаді 2019 року сумарний імпорт електроенергії склав 661 тис. МВт∙год і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту (629 тис. МВт∙год).

Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг закріпила в Кодекс системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії оплачувати тариф на передачу.