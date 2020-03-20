"Ощадбанк" виплатив 250 мільйонів доларів за єврооблігаціями 

"Ощадбанк" згідно зі встановленим графіком у повному обсязі здійснив виплату в сумі 250 мільйонів доларів, що становить 50% загального обсягу емісії єврооблігацій на 500 мільйонів. Разом із плановим погашенням "Ощадбанк" також здійснив виплату купона.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Випуск був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі у кредиті (loan participation notes, LPN) у 2013 році та у 2015 році репрофільований в рамках домовленостей із Спеціальним комітетом кредиторів відповідно до вимог Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду.

Репрофілювання випуску єврооблігацій передбачало серед іншого амортизаційну структуру погашення та продовження кінцевого строку погашення до 2025 року.

Залишок основної суми буде погашено десятьма рівними частинами кожні півроку починаючи з вересня 2020 року з остаточним погашенням 20 березня 2025 року.

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Економічна правда