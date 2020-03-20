Дохідність єврооблігацій України підскочила до нового максимуму

За понеділок-середу поточного тижня єврооблігації України досягли нових максимумів у ціні та максимуму у прибутковості 11,5-14% річних, а в четвер - стабілізувались на цьому рівні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що за тиждень ставки підросли на 1,7-5,1 процентних пунктів.

"Прибутковість найкоротших паперів з погашенням на початку вересня цього року збільшилася до 13,1% з 8%, єврооблігацій з погашенням у 2022 році - до 14% з 9,5%.

Ставки паперів з погашенням в 2027 році збільшилися на 2,9 п.п. - до 13%, а з погашенням в 2032 році - на 1,7 п.п., до 11,6%", - йдеться у повідомленні.

Нового мінімуму з листопада 2018 року досягли ВВП-варанти - 52,6% від номіналу в порівнянні з 74,2% на кінець минулого тижня.

Нагадаємо:

На тлі обвалів на світових фондових ринках у четвер, 12 березня, ВВП-варанти України подешевшали на 19,2%, а прибутковість єврооблігацій зросла до 8-11%.

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