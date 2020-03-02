За два роки пенсії зростуть на 1200 гривень — в уряді анонсували індексацію
В уряді анонсували індексацію пенсій на наступні два роки, та запевнили що до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 гривень.
Про це повідомляє міністерка соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.
За словами Соколовської, додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:
- 2020 рік - спочатку найстарші люди віком від 80 років (з урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс)
- далі - від 78,
- ще за рік - від 75 років і тд.
Індексації заплановані також на наступні роки.
Також міністерка підкреслює, що вже у цьому році зростуть пенсії для людей віком 80+
"Ви правильно зрозуміли з пункту про 80+. В цьому році Уряд проведе також індексацію пенсій і їхній розмір зросте. Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень.
В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс", - повідомляє очільниця міністерства.
У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до закону, Кабінет міністрів сам визначає період для перерахунку. А також зауважили, що ще 100 тисяч одиноких пенсіонерів зможуть отримати додаткові кошти, якщо запрацює відповідний закон.
"Крім того, якщо парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд. Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн", - резюмує Соколовська.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів.
У Мінсоцполітики порахували, що в Україні пенсії отримує 27% населення при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі.
Українцям, яким в 2020-му виповниться 60 років — і чоловікам, і жінкам — для отримання пенсії за віком необхідно буде мати не менше 27 років стажу. У 2019-му для виходу на пенсію потрібно було мати 26 років трудового стажу, а в 2017-м достатньо було лише 15 років.
Літнім людям, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.
Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити.
Про те, що змінює пенсійна реформа, ухвалена у 2017 році, ЕП уже писала раніше.
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Економічна правда
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