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За два роки пенсії зростуть на 1200 гривень — в уряді анонсували індексацію

Понеділок, 2 березня 2020, 17:44
 

В уряді анонсували індексацію пенсій на наступні два роки, та запевнили що до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 гривень.

Про це повідомляє міністерка соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

За словами Соколовської, додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:

  • 2020 рік - спочатку найстарші люди віком від 80 років (з урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс)
  • далі - від 78,
  • ще за рік - від 75 років і тд.

Індексації заплановані також на наступні роки.

Також міністерка підкреслює, що вже у цьому році зростуть пенсії для людей віком 80+ 

и правильно зрозуміли з пункту про 80+. В цьому році Уряд проведе також індексацію пенсій і їхній розмір зросте. Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень.

В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс", - повідомляє очільниця міністерства.

 

У Мінсоцполітики нагадують,  що відповідно до закону, Кабінет міністрів сам визначає період для перерахунку. А також зауважили, що ще 100 тисяч одиноких пенсіонерів зможуть отримати додаткові кошти, якщо запрацює відповідний закон.

"Крім того, якщо парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд. Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн", - резюмує Соколовська.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів.

У Мінсоцполітики порахували, що в Україні пенсії отримує 27% населення при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі.

Українцям, яким в 2020-му виповниться 60 років — і чоловікам, і жінкам — для отримання пенсії за віком необхідно буде мати не менше 27 років стажу. У 2019-му для виходу на пенсію потрібно було мати 26 років трудового стажу, а в 2017-м достатньо було лише 15 років.

Літнім людям, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити.

Про те, що змінює пенсійна реформа, ухвалена у 2017 році, ЕП уже писала раніше. 

Читайте також: Коли на пенсію, або Знайди себе в "гнучкому коридорі" Гройсмана

Економічна правда

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