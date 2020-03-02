За 5 років у справі "Укрнафти" й три роки у справі "Приватбанку" жодної підозри

У досудових розслідуваннях про виведення коштів ПАТ "Укрнафта" через нафтові аукціони, яке триває з 2015 року, та про розтрату коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах, що триває з 2017 року, повідомлення про підозри не здійснювалися.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист Генеральної прокуратури від грудня минулого року.

Обидва розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро.

"На теперішній час досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, проводяться необхідні та можливі слідчі дії з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування", - запевняють у прокуратурі.

"Зважаючи, що обидва розслідування пов’язані зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, який значно посилив свій вплив на законодавчу та виконавчу гілки влади, важливо, щоб у фокусі суспільства залишалися результати даних справ", - вважає Канєвський.

Зокрема в листі йдеться про кримінальне провадження від 2015 року про виведення коштів "Укрнафти" через нафтові аукціони.

За матеріалами детективів, п’ять років тому "Укрнафта" віддала п’ятьом компаніям без оплати 600 тис тонн нафти на суму 7,74 млрд грн. Сировина була продана підконтрольній групі "Приват" – ПАТ "Укртатнафта". А згодом як фінансова допомога переведена на інші фірми.

Частина нафтопродуктів була продана за аванс самій "Укрнафті".

Також в листі зазначається про кримінальне провадження від 2017 року за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами НБУ, а також розтрати коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками банку до націоналізації.

Було встановлено, що 2016 року "Приватбанк" уклав кредитні договори з різними фірмами з ознаками фіктивності і перерахував їм кошти у сумі 126,9 млрд гривень, які до цього були отримані банком від держави під час реструктуризації.

Нагадуємо:

Наприкінці минулого року державні аудитори поскаржилися прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, бо не можуть перевірити "Укрнафту" з 2010 року.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський, - близько 42% акцій.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум два кримінальні провадження щодо "Укрнафти".

Перше зареєстровано 16 квітня 2015 року і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге - від 28 квітня 2015 року і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

Економічна правда