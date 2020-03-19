МАУ здійснить 10 рейсів для повернення українців з-за кордону

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 20 та 21 березня виконає 10 рейсів, якими українці зможуть повернутися з-за кордону.

Джерело: МАУ в Facebook.

Дослівно: "На нашому сайті з'явилась спеціальна сторінка "Повертайся додому", на якій ми будемо постійно оновлювати розклад спеціальних рейсів, щоб ви та ваші близькі мали можливість придбати квитки та повернутись додому".

Деталі: 20 березня МАУ виконає рейси до Києва з Амстердама, Брюсселя, Дубаї, Парижа, Тель-Авіва, Відня, Франкфурта, Ларнаки.

21 березня заплановано ще 2 рейси – з Лондона та Берліна.

При цьому, вартість квитків на рейси до Києва становить приблизно від 5,5 до 10 тисяч гривень.

Що було раніше: міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами.

Нагадуємо:

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

Українська правда