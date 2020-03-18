Евакуація українців з-за кордону коштуватиме держбюджету 4,2 мільйона доларів — Криклій

Міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час засідання уряду.

"Мінінфраструктури розрахувало потребу в коштах на здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення авіатранспорту на нерегулярній основі...загальна сума, яку пропонується виділити з резервного фонду державного бюджета 4,16 мільйона доларів", - повідомив Криклій.

"Це передбачає евакуацію 35 тисяч 479 громадян 175-ми рейсами", - наголошує міністр інфраструктури.

Відповідну пропозицію Мінінфраструктури внесено пунктом у протокол засідання уряду, зазначив голова КМУ Денис Шмигаль.

Пряма мова Шмигаля: "Пропозицію буде опрацьовано протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, позачергово".

Нагадуємо:

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

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Економічна правда