Українська компанія друкуватиме на 3D-принтерах клапани для апаратів штучної вентиляції легень

Українська інноваційна компанія Revel Laboratory у зв'язку із нестачею клапанів для апаратів штучної вентиляції легень на тлі пандемії коронавірусу переводить роботу своїх 3D-принтерів на друк таких клапанів.

Про це повідомив у Facebook співвласник компанії Давид Ставніцер.

"Важкі часи вимагають інноваційних рішень. Саме тому Revel Laboratory переводить всі свої 3D-принтери на виробництво клапанів для ШВЛ. Це рішення придумали наші італійські колеги - компанія Isinnova. Такий клапан дозволяє приєднувати відразу двох пацієнтів на один апарат ШВЛ", - написав він.

Ставніцер додав, що компанія вже зв'язалася з італійськими колегами і скоро отримає технічні характеристики і 3D-моделі необхідних клапанів.

Компанія Revel Laboratory просить зв'язатися з нею лікарні, які відчувають перебої з поставками клапанів або необхідність в додаткових поставках.

Також просять зв'язатися виробників пластика для 3D-друку, які зможуть поставити допущений до використання в медицині Nylon P12.

Економічна правда