Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

19 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановилися на рівні 27,80 – 27,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,80 - 27,84 гривні

Євро – 29,89 - 29,93 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,47 – 28,57 гривні. Євро купують по 29,49 гривні, продають по 30,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,98 - 28,13 гривні, євро - 29,41 - 30,12 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,82 - 28,26 гривні, євро - 29,66 - 30,26 гривні.

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Нагадуємо:

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на 19 березня на рівні 27,26 гривні за долар.

Економічна правда