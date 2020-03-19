"Укрнафта" вимагає у суді 100 мільйонів від "Укртрансгазу"

"Укрнафта" 12 березня звернулося до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з АТ "Укртрансгаз" 101 млн грн.

Про це йдеться в копії ухвали суду, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі, передає enkorr.ua.

З цієї суми 99,1 млн грн, за твердженням "Укрнафти", становить борг за договором транспортування природного газу від вересня 2018 року. Решта 2 млн грн - пеня і штрафні санкції

Суд відкрив справу і призначив перше підготовче засідання на 15 квітня. Суть претензій "Укрнафти" до колишнього оператору ГТС в ухвалі суду про початок виробництва не розкривається.

Нагадуємо:

За мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також передплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень — цими коштами (29,6 млрд грн) "Укрнафта" розрахується за податковий борг.

За умовами цього договору, якщо до 1 квітня "Нафтогаз" не розрахується за газ, він буде повернутий у власність "Укрнафти".

Суперечка навколо природного газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом" триває з 2005 року.

З того моменту видобувна компанія відмовлялася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. Цей газ прямував "Нафтогазом" для потреб населення.

Всього з 2006 по 2010 р неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" визнавав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн, тобто за цінами газу, що встановлюються тоді НКРЕ. Група "Приват" наполягає на вартості газу за поточними ринковими цінами.

Також Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни.

Компанія називала погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.