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УЗ продовжила терміни повернення залізничних квитків

Четвер, 19 березня 2020, 13:25
 

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення залізничних квитків - до 90 діб для внутрішнього сполучення та до 180 діб - для міжнародного.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

При цьому, звернення пасажирів до квиткових кас  для проставлення відміток на проїзних документах не обов'язкове - підставою для поверення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без неї.

"Квитки, придбані через інтернет, повертаються за чинною процедурою через онлайн-сервіси. Якщо кошти будуть повернуті з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернуто пасажиру на карту окремим платежем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 11 по 15 березня пасажири "Укрзалізниці" повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 млн грн.

Економічна правда

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