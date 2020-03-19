УЗ продовжила терміни повернення залізничних квитків

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення залізничних квитків - до 90 діб для внутрішнього сполучення та до 180 діб - для міжнародного.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

При цьому, звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах не обов'язкове - підставою для поверення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без неї.

"Квитки, придбані через інтернет, повертаються за чинною процедурою через онлайн-сервіси. Якщо кошти будуть повернуті з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернуто пасажиру на карту окремим платежем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 11 по 15 березня пасажири "Укрзалізниці" повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 млн грн.

Економічна правда