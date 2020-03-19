Нацбанк проведе аукціон із продажу готівкового євро

Національний банк у четвер проведе аукціон із продажу готівкового євро за безготівку.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає прес-служба банку.

"Банки мають валютну ліквідність сьогодні, вона на коррахунках. Проте готівки не вистачає через перебої з авіасполученням.

Найближчим часом це питання буде вирішене: ми вже закупили частину валютної готівки в євро і плануємо завтра провести аукціон з продажу готівкової валюти за безготівку.

Також працюємо з контрагентами з США, щоб доставити значну партію в доларах", – додав він.

Нагадуємо:

17 березня повідомлялось, що Національний банк спільно з українськими банками налагоджують альтернативну систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну.

Заступниця голови НБУ Рожкова зазначила, що, незважаючи на достатній обсяг готівкової гривні, регулятор рекомендує населенню перейти на безготівкову оплату.

Також на період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня .

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Економічна правда