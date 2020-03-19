Пінчук виділив 2 мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом

Компанія Інтерпайп і інвестиційно-консалтингова група EastOne, її акціонери Олена і Віктор Пінчук виділили 2 мільйони доларів на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частина з яких буде спрямована до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом 16 березня.

Інтерпайп і EastOne включилися в створення і роботу Антикризового Штабу Дніпропетровської області під керівництвом губернатора Олександра Бондаренко. Додаткове фінансування буде виділено після визначення планів першочергових потреб регіону.

"Пандемія - біда загальна. І боротися з нею повинні все. Влада - вживати заходів щодо захисту громадян. Громадяни - вести себе відповідально. Медіа - інформувати і попереджати. Лікарі - лікувати.

Бізнес - бути солідарним і фінансово підтримувати. Сьогодні неможливо бути в стороні. Ми хочемо, щоб наша країна була готова до боротьби з коронавірусів ", - повідомляють Олена і Віктор Пінчук .

Нагадуємо:

Фонд Олени Пінчук і Фонд Віктора Пінчука закупили 10 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях, а також міста Києва.

Бізнесмен Олександр Ярославський закупить для Харкова 200 тисяч тестів для виявлення коронавируса.

Бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.

Економічна правда