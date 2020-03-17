Ярославський закупить для Харкова 200 тисяч тестів на коронавірус

Бізнесмен Олександр Ярославський закупить для Харкова 200 тисяч тестів для виявлення коронавируса.

Про це повідомляє мер міста Геннадій Кернес в Facebook.

"Разом з Олександром Ярославським і головою Харківської області об'єдналися сьогодні в робочу групу. Її мета - через позабюджетні гроші знайти джерела фінансування для боротьби з епідемією коронавируса", - пише мер.

Повідомляється, що в першу чергу, для міста і області будуть купувати апарати штучної вентиляції легенів і тести для виявлення COVID-19.

"Зокрема, Ярославський зобов'язався привезти до Харкова 5 тисяч упаковок, у кожній з яких буде по сорок тестів. Таким чином найближчим часом в місті з'явиться 200 тисяч тестів для виявлення коронавируса.

Продовжуємо роботу з пошуку на ринку і закупівлі апаратів ШВЛ", - повідомляє Кернес.

Нагадуємо:

Раніше Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену, проте пізніше метро все ж закрили.

Також бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.

Економічна правда