Зеленського закликали надати безвідсоткові кредити компаніям для зарплатних фондів

Мережа кінотеатрів Multiplex у рамках карантинних заходів зачинила усі кінотеатри у країни, CEO компанії Роман Романчук закликав президента Володимира Зеленського підтримати компанії, які працюють "по-білому" і надати безвідсоткові кредити для забезпечення зарплатних фондів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії Multiplex Holding працює більше тисячі працівників. У ситуації, коли бізнес знаходиться у стані повної зупинки, виникає загроза скорочення робочих місць або вихід працівників у безоплатну відпустку.

Через карантинні обмеження кожного дня у неоплачувану відпустку йдуть сотні наших працівників. Ми знаємо, що в Україні багато компаній опинилися у схожій ситуації", - йдеться у повідомленні.

"Тому я звернувся до президента України з проханням терміново вжити заходів для підтримки бізнесу. А саме — підтримати компанії, що працюють "по білому" та надати безвідсоткові кредити для забезпечення зарплатних фондів", - зазначив Романчук.

Нагадаємо:

Під час тритижневого карантину загальні збитки українських кінотеатрів можуть становити 1,9 млн доларів (50 млн грн).

Комунальні та деякі приватні кінотеатри Києва, а також театри і центри мистецтв призупинили свою роботу через карантин, введений з 12 березня для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

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Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

Економічна правда