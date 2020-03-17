Мінекономіки стежитиме за наявністю продуктів у магазинах та за цінами на них

Міністерство економіки кожні 2 дні робитиме зріз по торговельних мережах та опитуватиме рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Документом покладено обов’язок на Кабінет міністрів забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари", - написав Висоцький.

Серед продуктів харчування, які внесені до моніторингу, зокрема, хліб, макаронні вироби, крупи гречані, рис, сало, птиця, ковбаса, молоко, сметана, сир, сіль, картопля, цукор.

Нагадаємо:

17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

В Україні з 18 березня тимчасового припиняється курсування залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень. У великих містах закриваються метрополітени, змінюється рух іншого громадського транспорту.

Тимчасово закриваються заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

Економічна правда