Кабмін створить стабілізаційний фонд України щодо коронавірісу

Кабінет міністрів створить стабілізаційний фонд держави для подолання наслідків коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На минулому тижні виділили 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту, зараз виділимо ще 70 мільйонів, розробляємо механізми контролю. Сьогодні ми приймемо рішення про утворення стабілізаційного фонду держави", - заявив прем'єр.

Нагадуємо:

На засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Читайте також: "Карантинні пільги" для бізнесу: якою є справжня ціна перерви на пандемію

Економічна правда