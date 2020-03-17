"Укрпошта" може розпочати доставку ліків на час карантину — Криклій
Міністерство інфраструктури розробить постанову Кабінету міністрів, що дозволить "Укрпошті" здійснювати доставку ліків,
Про це заявив під час брифінгу у вівторок міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Інтерфакс-Україна.
"Учора на засіданні Кабміну ухвалили важливе протокольне рішення, яке доручає нам розробити постанову, котра дозволить в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку компанії "Укрпошта", - заявив міністр.
Нагадуємо:
"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.
Під час карантину "Укрпошта" частково змінює умови доставки, вручення та безкоштовно зберігатиме у відділеннях реєстровані поштові відправлення.
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Економічна правда
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