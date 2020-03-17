НБУ розповів, як підтримає банки на час карантину 

Національний банк заявляє, що банківська система має значний запас ліквідності (обсяг коррахунків та залишків за депозитними сертифікатами - 210 мільярдів гривень), та водночас планує здійснити кроки на упередження та мінімізації потенційного негативного впливу від карантину.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Повідомляється, що НБУ, як і раніше, зберігатиме присутність на валютному ринку України та підтримуватиме ліквідність банків через стандартні інструменти рефінансування.

Окремо Нацбанк вводить наступні кроки:

буде відтерміновано впровадження буферів капіталу, зокрема буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Водночас банки мають виконувати мінімальні вимоги достатності основного та регулятивного капіталу;

виїзні перевірки банків та інших фінансових установ на період надзвичайних заходів відтерміновуються;

здійснюється постійний моніторинг тенденцій розвитку фінансового сектору, зокрема показників ліквідності та якості кредитного портфеля банків;

відтерміновано стрес-тестування банків.

Додатково за потреби Національний банк:

Знизить норму обов’язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті.

Тимчасово знизить мінімальний рівень LCR.

Оголосить позачергові тендери з підтримки ліквідності.

Розширить критерії прийнятності застави за кредитами екстреної підтримки ліквідності.

Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності.

Нагадуємо:

На кореспондентських рахунках банків зосереджено 8 мільярдів доларів безготівкової валюти, тому клієнти можуть вільно конвертувати одну безготівкову валюту в іншу, НБУ просить купувати валюту онлайн.

Економічна правда