Карантин: "Укрпошта" частково змінює умови вручення та зберігання поштових відправлень

Під час карантину "Укрпошта" частково змінює умови доставки, вручення та безкоштовно зберігатиме у відділеннях реєстровані поштові відправлення.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з 12 березня по 3 квітня (включно) змінюються умови доставки, вручення і зберігання поштових відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта SmartBox".

Відтепер:

1. Рекомендовані поштові відправлення (крім листів з позначкою "Судова повістка") необхідно вкладати до поштових та абонентських скриньок адресатів. У аркуші ф. 8 обов’язково зазначити дату та написати "Вкладено у поштову скриньку". Якщо абонентська скринька адресата несправна, варто поінформувати адресатів про надходження рекомендованих листів повідомленнями або через мережу інтернет, або через засоби зв’язку – домашні чи мобільні телефони.

2. Рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" доставляти відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.

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Нагадаємо:

"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.

Економічна правда