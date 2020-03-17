Карантин: "Укрпошта" частково змінює умови вручення та зберігання поштових відправлень
Під час карантину "Укрпошта" частково змінює умови доставки, вручення та безкоштовно зберігатиме у відділеннях реєстровані поштові відправлення.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що з 12 березня по 3 квітня (включно) змінюються умови доставки, вручення і зберігання поштових відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта SmartBox".
Відтепер:
1. Рекомендовані поштові відправлення (крім листів з позначкою "Судова повістка") необхідно вкладати до поштових та абонентських скриньок адресатів. У аркуші ф. 8 обов’язково зазначити дату та написати "Вкладено у поштову скриньку". Якщо абонентська скринька адресата несправна, варто поінформувати адресатів про надходження рекомендованих листів повідомленнями або через мережу інтернет, або через засоби зв’язку – домашні чи мобільні телефони.
2. Рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" доставляти відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.
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Нагадаємо:
"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.
Економічна правда
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