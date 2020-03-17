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Зустріч Зеленського з олігархами і великим бізнесом: Ставніцер розповів про деталі розмови

Вівторок, 17 березня 2020, 13:27
 

Бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.

Про це він написав у Facebook.

"Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом.

На зустрічі було 15 бізнесменів, у тому числі Петрашко, Пінчук, Ахметов, Коломойський, Олександр Ярославський, Веревський, Сергій Тігіпко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткін, Климов. У кожного свої компетенції", - написав Ставніцер.

"Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший 1 млн експрес-тестів, за словами президента, їх в першу чергу передадуть на передову", - додав бізнесмен.

Нагадаємо: 

Як повідомила програма "Схеми", президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Економічна правда

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бізнес олігархія Зеленський

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