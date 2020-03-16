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Зеленський зібрав у себе в Офісі олігархів – ЗМІ

Понеділок, 16 березня 2020, 20:30

Президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях", спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший"

Деталі: Свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми.

 

Близько 17:00 на територію ОП заїхав автомобіль олігарха Ріната Ахметова, а згодом журналісти зафіксували тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та машину засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

За даними "Схем", за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

Українська правда

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Зеленський олігархія Коломойський Веревський Ярославський

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