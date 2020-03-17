Гетманцев розповів деталі закону про підтримку бізнесу

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що закон про підтримку бізнесу в умовах карантину, зокрема, передбачає скасування сплати ЄСВ для ФОПів до 30 квітня, а також - продовження терміну подання річної декларації.

Про це він сказав на брифінгу.

"Що ми сьогодні прийняли для підтримки нашого бізнесу? Перше: не застосовуються штрафні сакнції за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня 2020 року, що не стосується декларування та сплати податку на додану вартість, акцизу та ренти", - сказав Гетманцев.

Також, за його словами, законом встановлюється мораторій на проведення перевірок до 31 травня 2020 року.

"До 31 травня 2020 року забороняється проведення органами державного нагляду і контролю планових заходів здійснення нагляду у сфері госпдіяльності", - додав він.

Крім цього, до 1 липня 2020 року продовжено термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.

"Не нараховується та не сплачується податок на землю та податок на нерухомість в частині комерційної нерухомості та в частині землі, що використовується для господарських цілей. Цю пільгу ми ввели до 30 квітня", - сказав Гетманцев.

"Крім цього, ми звільняємо ФОПів від сплати ЄСВ також до 30 квітня потчоного року. Відтермінували введення фіскалізації, що була прийнята восени минулого року, на 3 місяці", - підкреслив голова податкового комітету ВР.

Також Рада вдосконалила норми щодо лікарняних, у тому числі осіб, що знаходяться на самоізоляції - якщо особа перебуває на самоізоляції, їй сплачується 50% від середньої заробітної плати за рахунок Фонду соціального страхування незалежно від страхового стажу.

Крім цього, тимчасово звільняються від відповідальності - від штрафів, пені та підвищених процентних ставок - позичальники за споживчими кредитами.

"Ми вважаємо, що ці заходи, які сьогодні прийняла Рада, допоможуть бізнесу пережити цей тяжкий період часу", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Економічна правда