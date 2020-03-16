Коронавірус: МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів на кредити для країн

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Про це повідомила директор-розпорядник Крісталіна Георгієва у блозі на сайті МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

"В якості першої лінії захисту фонд може розгорнути свій гнучкий інструментарій для реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами в платіжному балансі", - йдеться в повідомленні.

Ці інструменти дозволяють, зокрема, надати близько 50 млрд дол країнам, що розвиваються. До 10 млрд дол можуть бути виділені країнам-членам з низькими доходами під нульову ставку, відзначається в повідомленні.

У МВФ наразі 40 діючих угод на загальну суму приблизно 200 млрд дол. У багатьох випадках ці угоди стануть ще одним інструментом для швидкого надання кризового фінансування.

"Ми також отримали запити ще від 20 держав і будемо стежити за ними в найближчі дні", - наголошується в документі.

"Таким чином, МВФ може задовольнити 189 країн-членів, демонструючи цінність міжнародного співробітництва. Тому що, в кінцевому підсумку, наші відповіді на цю кризу не обмежуватимуться одним методом, одним регіоном або однією країною", - заявила Георгієва.

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