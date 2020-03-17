У справі Суркісів проти НБУ Верховний суд оголосив перерву на невизначений термін

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Велика палата Верховного суду оголосила про перерву на невизначений термін в розгляді справи щодо скасування рішення НБУ про визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами.

Про це стало відомо 16 березня близько 22.00. Як зазначили в прес-службі ПриватБанку, суд завершив вивчення матеріалів справи, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Суд оголосить дату наступного засідання окремим документом і з урахуванням епідеміологічної ситуації", — повідомив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв журналістам.

Загалом закрите засідання Великої палати Верховного суду у справі про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in тривало понад дев'ять годин.

За час засідання суд відхилив клопотання Укргазбанку про відкладення розгляду справи через карантин, а також клопотання ПриватБанку про надання доступу до матеріалів кримінальної справи Суркісів, яке розглядається в Лондонському суді.

Крім того, суд відхилив клопотання про допуск представників Європейського союзу на засідання суду. Разом з тим в середині дня Верховний суд прийняв рішення про допуск преси на засідання.

Нагадаємо: 16 березня Велика палата Верховного суду розглядала касаційну скаргу Нацбанку, Кабінету Міністрів і ПриватБанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь Суркісів, тобто підтримали позов сім'ї про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше викупила держава за 1 грн.

Для Нацбанку, Мінфіну і ПриватБанку, крім цих виплат, важливо відстояти законність процедури bail-in. Інакше, у разі програшу, по шляху сім'ї Суркісів , найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури, загальна сума якої перевищує 29 млрд грн.

Крім цього, визнання процедури незаконною поставить під питання загалом націоналізацію ПриватБанку.

Так, рішення Верховного суду по цій справі очікує Шостий апеляційний адмінсуд, який розглядає апеляцію рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку, а також Госпсуд Києва в справі за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій Приватбанку. (у Ігоря Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal – 16,6%. – ЕП)

Раніше Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

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