Президент розповів, хто з пенсіонерів отримає додаткову 1 тисячу гривень через коронавірус
Понеділок, 16 березня 2020, 17:45
Президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень мають отримують доплату - 1 тисячу гривень
Про це він повідомив у відеозверненні до громадян.
Також президент доручив Міністерству фінансів провести перевомини з Міжнародним валютним фондом щодо наслідків подолання коронавірусу, та очікує від банків запровадження кредитних канікул.
Економічна правда
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