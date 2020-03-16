Президент розповів, хто з пенсіонерів отримає додаткову 1 тисячу гривень через коронавірус

Президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень мають отримують доплату - 1 тисячу гривень

Про це він повідомив у відеозверненні до громадян.

Також президент доручив Міністерству фінансів провести перевомини з Міжнародним валютним фондом щодо наслідків подолання коронавірусу, та очікує від банків запровадження кредитних канікул.

Економічна правда