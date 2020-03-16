Профіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень становив 138 мільйона доларів

Експорт товарів з України у січні 2020 року (до січня 2019 року) зріс на 2,3% і склав 4,157 мільярда доларів, тоді як імпорт знизився на 1,4% - до 4,019 мільярда доларів.

Про це повідомляє Держстат.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в січні цього року склало 138,1 млн дол проти негативного сальдо 15,9 млн дол в січні 2019-го.

Держстат уточнює, що в січні-2020 по порівнянні з груднем-2019 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 4,6% - до 4,313 млрд дол, тоді як імпорт - зменшився на 1,5%, до 4,839 млрд дол.

Держстат

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні 2020 року було негативним і склало 527,3 млн дол, що краще за показник грудня 2018 роки (789,8 млн дол).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (у січні-2019 - 1,00).

Повідомляється, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 197 країн світу.

Нагадуємо:

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2019 році становило 3,63 мільярда доларів, що на 41,5% менше, ніж у 2018 році — 6,21 мільярда.

Економічна правда