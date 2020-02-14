Дефіцит торгівлі товарами України скоротився на 42% 

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2019 році становило 3,63 мільярда доларів, що на 41,5% менше, ніж у 2018 році — 6,21 мільярда.

Про це повідомляють дані Держстату

Служба статистики повідомляє, що минулого року експорт товарів і послуг зріс на 11,2% - до 63,68 млрд дол, а імпорт - на 6%, до 67,31 млрд дол.

Цьому сприяло зростання профіциту торгівлі послугами на 63,4% - до 8,71 млрд дол: їх експорт послуг піднявся одразу на 30,9% - до 15,24 млрд дол, тоді як імпорт - лише на 3,5%, до 6,53 млрд дол.

За 2019-й рік поставки товарів в Україну збільшилися на 6,3% - до 60,78 млрд дол, а поставки з України - на 5,8%, до 50,06 млрд дол.

Таким чином дефіцит торгівлі товарами збільшився на 8,8% - до 10,72 млрд дол.

Держстат

У торгівлі з ЄС (послуги та товари загалом) імпорт очікувано переважив експорт.

Зростання експорту уповільнилося до 3,9% з 14,3% у 2018-му. Імпорт впав - до 7,5% з 12,7%.

Таким чином дефіцит у торгівлі з ЄС зріс одразу 31,5% - до 4,56 млрд дол

Експорт українських товарів до ЄС у 2019 році, зокрема, збільшився на 3% - до 20,75 млрд дол, тоді як імпорт європейських товарів в Україну зріс на 7,7% - до 24,99 млрд дол.

Нагадуємо:

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У 2018 році експорт товарів з України становив 47,3 млрд доларів (на 9,4% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 57,2 млрд доларів (на 15,3% більше).

Економічна правда