Коронавірус: Більшість авіакомпаній світу можуть збанкротувати до кінця травня

Пандемія коронавірусу та обмеження авіасполучення може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і галузь не будуть вживати узгоджених кроків для уникнення цієї ситуації.

Про це заявила сіднейська консалтингова компанія "Авіаційний центр САРА", передає Bloomberg.

Зазначається, що багато компаній авіакомпаній уже мають проблеми із виплатою боргів - резерви компаній швидко виснажуються через скасування рейсів.

"Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, "засіяне" жертвами", - заявила компанія "Авіаційний центр САРА".

Аналітики вважають, що найбільші перевізники США, Китаю та Близького Сходу можуть пережити кризу завдяки підтримці держав або власників.

Нагадаємо:

Група авіакомпаній Lufthansa з 29 березня по 24 квітня скасує 23 000 рейсів через спалах коронавірусу.