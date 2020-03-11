Авіакомпанія Lufthansa скасовує 23 тисяч рейсів через коронавірус

Група авіакомпаній Lufthansa з 29 березня по 24 квітня скасує 23 000 рейсів через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті групи компаній.

"Скасування рейсів буде здійснюватися послідовно в системах бронювання, і пасажири будуть проінформовані про зміни і варіанти перебронювання з сьогоднішнього дня", - йдеться в заяві.

В авіакомпанії заявили, що подальші скасування очікуються в найближчі тижні. Коригування розкладу польотів на період після 25 квітня буде проведене пізніше.

"Коригування кількості рейсів в основному торкаються Європи, Азії і Близького Сходу. При скасуванні бронювання будуть вжиті заходи, щоб всі пункти призначення на всіх континентах могли бути досягнуті авіакомпанією Lufthansa Group через центри Франкфурта, Мюнхена, Цюріха, Відня і Брюсселя", - наголошується в заяві.

Пасажирам Lufthansa, які планують поїздку в найближчі тижні, рекомендується перевірити поточний статус відповідного рейсу перед вильотом.

До групи компаній Lufthansa входять пасажирські авіакомпанії Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Європейська правда