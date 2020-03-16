У "МАУ" розповіли, яких збитків очікують від призупинення авіасполучення

Авіакомпанія "МАУ" оцінює збитки від припинення авіасполучення з країнами, яке ввели, щоб мінімізувати поширення коронавірусу, у 35% очікуваних доходів за перший квартал 2020 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії зазначили, що наразі усі зусилля МАУ зосереджені на тому, щоб забезпечити пасажироперевезення в умовах підвищеного попиту.

"Авіакомпанія зайнята роботою з пасажирами, всі інші дії та плани відкладені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Київське обласне територіальне відділення АМКУ починає розслідування проти МАУ щодо підвищення цін на квитки.

МАУ у своєму прес-релізі надіслала відповідь на заяву АМКУ.

У компанії зазначають, що зараз розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі.

У компанії наголосили, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка.