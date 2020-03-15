Антимонопольники перевірять МАУ за підвищення цін на квитки
Київське обласне територіальне відділення АМКУ починає розслідування проти МАУ щодо підвищення цін на квитки.
Про це повідомляє голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці Facebook
В АМКУ зазначають, що у зв'язку із закриттям кордонів до Антимонопольного комітету надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України – різко підняв ціни на квитки на останні дні перед зупинкою авіасполучення.
Для прикладу звернення відомство наводить інформацію щодо зміни ціни квитках економ-класу на маршруті Лондон-Київ: на 15 березня коштує 24 тис, при тому напередодні квиток коштував менше ніж 10 тис.
АМКУ заявляє, що вивчить ці факти та, у разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника.
Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного прибутку компанії.
МАУ у своєму прес-релізі надіслала відповідь на заяву АМКУ.
У компанії зазначають, що зараз розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі.
"Ця система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання" - відмічається у прес-релізі.
Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості.
Про причини зростання цін у МАУ відповіли, що не їх компанія ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення. "Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу. Авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити".
У компанії наголосили, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка.
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