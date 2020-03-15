Норвегія хоче до 2040 року поставити на всі внутрішні рейси електричні літаки

Перший повністю електричний внутрішній рейс влада хоче запустити вже до 2030 року.

Про це повідомляє Ecotown із посиланням на TNW

У доповіді державного оператора норвезького аеропорту Avinor і Управління цивільної авіації країни йдеться про те, що електричні літаки зможуть різко скоротити викиди парникових газів.

"У нас політ часто триває від 15 до 30 хвилин. Тому ми вирішили розробити програму, в рамках якої виробники електричних літаків могли б за кілька років почати змагатися за право брати участь в ній", — зазначив директор компанії з експлуатації аеропортів Avinor Даг Фальк-Петерсен.

Влада хоче запустити перший повністю електричний внутрішній рейс до 2030 року. Вже через 10 років після цього у Норвегії прагнуть електрифікувати всю внутрішню цивільну авіацію. У такому випадку шкідливі викиди зменшаться на 80%.

При цьому типи літаків, які будуть здійснювати такі короткі перельоти, сильно відрізняються від тих, які зазвичай використовуються в континентальній Європі.

У доповіді виділяється низка потенційних літаків, які могла б використовувати Норвегія — найбільший з них має лише 19 посадкових місць.

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