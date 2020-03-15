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Австрія спрямує 4 мільярди євро на боротьбу з коронавірусом

Неділя, 15 березня 2020, 11:00
 

Уряд Австрії витратить 4 мільярди євро на подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми спрямовуємо пакет в розмірі 4 мільярдів євро для подолання наслідків кризи", - повідомив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

За його словами, реалізація передбачених заходів має три мети: забезпечити ліквідність підприємств, зберегти робочі місця, а також надавати допомогу в особливо складних випадках, спричинених коронавірусом.

Нагадаємо:

За останніми даними, в Австрії виявлено 655 заражених коронавірусом

Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Деякі країни вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу.

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Австрія

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