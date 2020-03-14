Мінфін переводить частину працівників на дистанційну роботу та скасовує всі закордонні відрядження
Міністерство запевняє що технічні можливості для дистанційного режиму роботи вже забезпечено, а зустрічі проводитимуться у віддаленому режимі.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Нововведення запроваджуються з понеділка, 16 березня 2020 року.
У відомстві запевнили, що Міністерство фінансів працює у штатному режимі та продовжує виконувати всі свої функції.
"Задля збереження здоров'я співробітників Міністерства та з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом Covid-19, частина працівників Мінфіну виконуватимуть свою роботу дистанційно. Передусім йдеться про осіб, які мають дітей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Укрзалізниця дозволила частині співробітників, які не залучені до виробничого процесу і забезпечення безпеки руху, працювати вдома.
З метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в Україні МОЗ рекомендує підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу.
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
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