Карантин: УЗ дозволила частині співробітників працювати з дому
У зв'язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину співробітники "Укрзалізниці", які не залучені до безперервного виробничого процесу і забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати вдома.
Про це заявив в.о. голови правління УЗ Желько Марчек.
"Керівництво Укрзалізниці, у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, йде назустріч співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома", - йдеться у повідомленні прес-служби.
За словами Марчека, співробітники, які мають необхідність працювати протягом періоду карантину дистанційно, повинні якомога швидше повідомити про це своїх керівників.
Також на період карантину компанія запропонує співробітникам скористатися такими можливостями, як надання щорічної відпустки поза межами графіку, встановлення неповного графіку роботи, правом на відпустку для догляду за дитиною віком до 14 років (без збереження заробітної плати).
Крім цього, УЗ зобов'язала працівників скасувати, або відтермінувати закордонні відрядження та за можливості проводити робочі зустрічі у режимі онлайн-конференцій.
Пасажирам рекомендують контролювати свій фізичний стан, за необхідності вимірювати температуру і за найменших ознак респіраторного захворювання самоізолюватись та викликати лікаря.
А також - запровадити режим регулярного провітрювання приміщень, за можливості здійснювати дезінфекційні заходи.
11 березня у компанії заявили, що УЗ працює в штатному режимі, вживаються необхідні протиепідемічні заходи.
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Нагадаємо:
З метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в Україні МОЗ рекомендує підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу.
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.
Економічна правда
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