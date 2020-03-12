Карантин: УЗ дозволила частині співробітників працювати з дому

У зв'язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину співробітники "Укрзалізниці", які не залучені до безперервного виробничого процесу і забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати вдома.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Желько Марчек.

"Керівництво Укрзалізниці, у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, йде назустріч співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами Марчека, співробітники, які мають необхідність працювати протягом періоду карантину дистанційно, повинні якомога швидше повідомити про це своїх керівників.