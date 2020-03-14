Apple тимчасово закриває всі магазини за межами Китаю

Через коронавирус компанія закриває всі магазини до 27 березня, при цьому онлайн-магазини продовжать роботу.

Про це йдеться у заяві гендиректора Тіма Кука.

повідомленні також йдеться, що компанія пожертвувала 15 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом в усьому світі.

"Члени команди повинні працювати віддалено, ті, чия робота вимагає їх присутності на місці, повинні дотримуватися вказівок, щоб збільшити міжособистісний простір" - заявив Тім Кук.

Нагадуємо:

Компанія Apple у лютому продала в Китаї менше, ніж півмільйона смартфонів на тлі спалаху коронавірусу.

Обсяг поставок смартфонів Apple зменшився до 494 тисяч - з 1,27 млн одиниць у лютому 2019 року. У січні поставки Apple становили трохи більше 2 мільйонів.

Компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб компенсувати втрати на китайському ринку.

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