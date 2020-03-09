На тлі коронавірусу Apple продала у лютому в Китаї менше 500 тисяч смартфонів

Компанія Apple у лютому продала в Китаї менше, ніж півмільйона смартфонів на тлі спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Китайську академію інформаційних та комунікаційних технологій (САІСТ).

За даними САІСТ, загалом у лютому бренди мобільних телефонів поставили в Китай 6,34 млн пристроїв - це на 54,7% менше, ніж у лютому минулого року (14 млн).

Найбільше падіння припадало на смартфони з Android, зокрема, на пристрої від компаній Huawei Technologies та Xiaomi, які разом зменшили поставки з 12,72 млн одиниць у лютому 2019 року до 5,85 млн смартофнів у лютому 2020.

Обсяг поставок смартфонів Apple зменшився до 494 тисяч - з 1,27 млн одиниць у лютому 2019 року. У січні поставки Apple становили трохи більше 2 мільйонів.

Нагадаємо:

Компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб компенсувати втрати на китайському ринку.