На тлі коронавірусу Apple продала у лютому в Китаї менше 500 тисяч смартфонів
Компанія Apple у лютому продала в Китаї менше, ніж півмільйона смартфонів на тлі спалаху коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Китайську академію інформаційних та комунікаційних технологій (САІСТ).
За даними САІСТ, загалом у лютому бренди мобільних телефонів поставили в Китай 6,34 млн пристроїв - це на 54,7% менше, ніж у лютому минулого року (14 млн).
Найбільше падіння припадало на смартфони з Android, зокрема, на пристрої від компаній Huawei Technologies та Xiaomi, які разом зменшили поставки з 12,72 млн одиниць у лютому 2019 року до 5,85 млн смартофнів у лютому 2020.
Обсяг поставок смартфонів Apple зменшився до 494 тисяч - з 1,27 млн одиниць у лютому 2019 року. У січні поставки Apple становили трохи більше 2 мільйонів.
Нагадаємо:
Компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб компенсувати втрати на китайському ринку.
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