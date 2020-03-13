ВВП України у лютому може впасти більш ніж на 0,5% — торгпред

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що валовий внутрішній України у лютому може впасти більш ніж на 0,5%.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

На питання, чи є попередній аналіз щодо ВВП по лютому, Качка відповів:

"Поки можу сказати, що там є багато як позитивних, так і негативних факторів. Тому я не виключаю, що показник ВВП може бути негативним, навіть ще гіршим, аніж спад на 0,5%".

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Нагадаємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в 0,5%.

Скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.



Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір погіршити макропрогноз на 2021-2023 роки, зокрема і на поточний рік, з огляду на послаблення темпів зростання української економіки порівняно із затвердженим у жовтні 2019 року документом, повідомило міністерство у відповідь на запит агентства.