Борщагівський швидкісний трамвай продовжать до центру

Київська міська держадміністрації видала розпорядження на будівництво у 2020-2023 роках трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу.

Про це йдеться у відповідному документі КМДА.

Зазначається, що роботи буде здійснювати КП "Київпастранс".

Як повідомлялось раніше, за попередніми оцінками, вартість будівництва першої черги проєкту становитиме понад 340 млн грн. Ще майже 500 млн грн необхідно виділити на придбання додаткового рухомого складу.

За розрахунками експертів, при подовженні лінії борщагівського швидкісного трамваю до вулиці Шота Руставелі або Еспланадної пасажиропотік гілки зросте із 170 тис пасажирів на добу до 250 тис, а щоденне навантаження на переходах між гілками метрополітену "Золоті ворота — Театральна" та "Хрещатик — Майдан Незалежності" зменшиться на 10-15%.

Хмарочос

До 2001 року трамвай ішов вулицею Саксаганського, але після демонтажу колій (в рамках "боротьби з гучними та незручними трамваями") там поклали нову теплотрасу. Її перенесення збільшить вартість задуму, тому проєкт пропонує прокласти лінію вулицею Жилянською.

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Економічна правда





