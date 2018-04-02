КМДА блокує подовження швидкісного трамваю в центр - ЗМІ

Трамвай на вулиці Шота Руставелі Колаж "Хмарочоса"

Департамент містобудування та архітектури КМДА блокує розробку техніко-економічного обґрунтування продовження Борщагівської лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту.

Про це повідомляє "Хмарочос".

За словами спеціаліста з транспортного планування Антона Гагена, на нараді за участі виконавців техніко-економічного обґрунтування проекту та представників Департаменту містобудування останні висловлювали аргументи проти його реалізації.

На їхню думку, через подовження трамвайних колій з’явиться необхідність перекладання підземних комунікацій на вулиці Саксаганського, де недавно був проведений капітальний ремонт.

На думку Гагена, якщо класти рейки вулицею Жилянською, то це втручання можна звести до мінімуму.

Чиновники департаменту вважають, що трамвай "ніколи не зможе працювати нормально в центрі, оскільки там багато перехресть і світлофорів".

Автори ініціативи продовження трамваю до центру заявляють, що проблема вирішується завдяки засобам регулювання дорожнього руху із наданням пріоритету громадському транспорту.

"Шляхом синхронізації фаз світлофорів, розкладу руху, фізичного відокремлення трамвайної лінії від автомобільного трафіку цілком можна досягнути успішної роботи лінії. В Будапешті, зокрема, в такому режимі працюють 59-метрові трамвайні вагони в центрі міста", - заявив Гаген.

Під час розробки обґрунтування виявилось, що попит на цей маршрут виросте на 80% порівняно з поточною ситуацією, а трамвай вже зараз ніби-то працює на межі своїх можливостей.

На думку другої сторони, розрахунки попиту в під час техніко-економічного обґрунтування показують, що піковий попит залишається в межах 20 тис. осіб на годину, що відповідає стандартам для трамвая.

"Те, що зараз швидкісна лінія працює на межі можливостей, є закономірним наслідком придбання трамвайних вагонів Pesa, місткість яких є замалою для Борщагівського швидкісного трамваю, про що вже неодноразово заявлялося", - повідомляє видання.

"Ефективна робота лінії безперечно потребуватиме закупівлі нових вагонів великої місткості та/або модернізацію трисекційних вагонів Pesa з додаванням ще двох секцій", - сказав Гаген.

Як повідомлялося, PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопідлогових трамваїв.

Польська компанія запропонувала трамваї за 1,813199 млрд грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. При цьому PESA спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн.

Після оголошення результатів тендеру Львівський "Електронтранс" поскаржився в АМКУ, що польські трамваї не відповідають стандартам.

У 2016 році ЗМІ з'ясували, що трамваї з Польщі не підходять для української столиці.

30 червня 2016 року ДП "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" видав сертифікат на виріб "Трамвай моделі 71-414К", який підтверджує, що трамвайний вагон польського виробництва відповідає національним державним стандартам.

У серпні 2016 року трамвай Pesa почали експлуатувати на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Як повідомлялося, КП "Київпастранс" оголосило тендер на проектування лінії Борщагівського швидкісного трамвайного маршруту до Палацу Спорту.