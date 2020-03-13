Біткоїн упав на 50% за два дні

Ціна найбільшої криптовалюти - біткоїна - продовжує коливатися на торгах в Азії у п'ятницю: падіння біткоїна на 50% за останні два дні - одне з найбільших в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що біткоїн знизився на 32% до 3915 доларів - найслабшого показника з березня 2019 року перед тим, як трохи відіграти позиції на біржі Гонконга.

Станом на 00:25 13 березня на біржі Гонконга біткоїн упав на 7,8% до 5280 доларів.

За даними видання, від останнього максимуму у лютому біткоїн знизився приблизно на 50%.

"Трейдери "витягують" гроші з біткоїна, щоб вкласти їх у інший клас активів", - заявив головний фінансовий директор DeversiFi Росс Міддлтон.

"Можливо, трейдери думають, що в найближчому майбутньому будуть кращі короткотермінові можливості перейти до інших класів активів", - додав він.

Нагадаємо:

12 березня біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості.

Експерти пояснюють падіння панічними настроями через коронавірус та поглибленими продажами хедж-фондів на і без того направленому униз ринку. Також серед причин обвалу називають різке падіння цін на нафту.