Стало відомо, як будуть знезаражуватися гривні

Голова правління Національного банку Яків Смолій повідомив, що перед тим як гривневі банкноти будуть знезаражуватися, вони перебуватимуть два тижні у сховищах, аби не нашкодити працівникам НБУ.

Про це він повідомив під час брифінгу щодо рішень Правління Нацбанку з монетарної політики.

"Процес обробки готівки в центральному сховищі - це технологічний цикл, де готівка вилучена з обігу комерційних банків, яка поступає в НБУ, перераховується, і придатна готівка випускається у подальший обіг, непридатна - утилізується.

На період коронавірусу процес буде відрізнятися - та готівка, яка буде поступати з банків, не буде оброблятися 2 тижні, щоби убезпечити наших працівників, і тільки після того вона потрапить у технологічний цикл.

Тобто готівка, яка прийде "з вулиці", на другий день туди (у сховища - ЕП) не попаде, у нас є достатньо готівки, для того щоб підкріпити банки і банкомати нормальною, якісною готівкою", - повідомив Смолій.



Нагадуємо:

Банківська система на час карантину для попередження вірусу COVID-19 працюватиме у звичайному режимі, банки продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

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