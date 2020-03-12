Банківська система на час карантину працюватиме у звичайному режимі — НБУ

Банківська система на час карантину для попередження вірусу COVID-19 працюватиму у звичайному режимі, банки продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.

"Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування", - йдеться у повідомленні.

У НБУ підкреслили, що готові за потреби і далі проводити валютні інтервенції для згладжування курсових коливань - міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів.

"Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі", - підкреслили у регуляторі.

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Нагадаємо:

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда