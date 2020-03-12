Паніка триває: НБУ витрачає сотні мільйонів доларів на підтримку гривні

11 березня Національний банк продав банкам 350 мільйонів доларів, щоб утримати гривню від сильної девальвації.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41.

Після старту торгів котирування долара підскочили через високий попит на іноземну валюту.

Нацбанк починав продавати долар по 25,55 гривні, а потім з кроком в 5 копійок при кожному новому виході дійшов до продажу по 25,75 до кінця активної частини сесії. Загалом за день регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня.

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

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Економічна правда