Інфляція у річному вимірі впала до 2,4% — Держстат

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція в лютому 2020р. порівняно із січнем 2020р. становила ‐0,1%, а з початку року склала ‐0,3%.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%.

Найбільше (на 17,6%) подешевшали яйця. На 5,1–0,2% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, сало, макаронні вироби, соняшникову олію.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 12,9%.

Крім того, на 1,4% знизилися тарифи на гарячу воду, опалення. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 15,3%, каналізацію – на 12,6%.

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

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